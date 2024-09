Cháy xưởng tái chế nhựa ở Hà Nội, một người tử vong

Xưởng tái chế nhựa rộng khoảng 500 m2 ở xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức bốc cháy rạng sáng 28/9, khiến một người tử vong.

Khoảng 4h25, lửa bắt đầu bùng lên bên trong xưởng tái chế nhựa ở khu chùa Rừng, xã Dương Liễu. Nhà xưởng một tầng, kết cấu khung thép, lợp tôn nhanh chóng bị lửa bao trùm, phát sinh khói độc. Hỏa hoạn có khả năng lan sang các khu vực nhà xưởng, kho lân cận.

Lửa bốc lên ngùn ngụt tại xưởng tái chế. Ảnh: CACC

Công an huyện Hoài Đức phối hợp với Công an huyện Đan Phượng điều 6 xe cứu hỏa cùng 40 chiến sĩ tới hiện trường. Khi tới nơi, công an xã Dương Liễu cùng người dân đang dập lửa. Lính cứu hỏa tập trung chống cháy lan và tìm kiếm người.

Đến 5h, hỏa hoạn được khống chế, một tiếng sau thì được dập tắt hoàn toàn. Kiểm tra bên trong, cảnh sát phát hiện nhân viên xưởng tái chế 26 tuổi, trú huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, tử vong. Toàn bộ xưởng tái chế nhựa, một phần xưởng giặt là bên cạnh với diện tích khoảng 100 m2 bị thiêu rụi.

Hiện Công an huyện Hoài Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Việt An