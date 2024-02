Cháy xưởng tái chế nhựa

Nghệ AnXưởng sản xuất nhựa tái chế rộng hơn 500 m2 ở xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu bốc cháy dữ dội nghi do chập điện, sáng mùng 3 Tết (12/2).

Khoảng 10h, lửa phát ra từ xưởng nhựa tái chế nằm phía sau nhà riêng của anh Nguyễn Văn Linh, 33 tuổi, ở xóm Hưng Tân, xã Diễn Kỷ. Xưởng làm bằng khung thép, quây tôn, chứa hàng trăm bao bì đựng nhựa tái chế nên lửa bén nhanh. Khói đen nghi ngút, bốc cao vài chục mét.

Thời điểm trên gia đình anh Linh đóng cửa nhà xưởng đi chúc Tết. Phát hiện cháy, nhiều hàng xóm mở cửa cổng hợp sức khiêng nhiều vật dụng, tài sản như bàn ghế, tivi, tủ lạnh... ra ngoài đường để tránh cháy lan.

Khói đen tại hiện trường bốc cao hàng chục mét, trưa 12/2. Ảnh: Hùng Lê

Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Nghệ An) điều 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến phun vòi rồng dập lửa.

Đến 13h30, hỏa hoạn cơ bản được dập tắt, tuy nhiên toàn bộ nhà xưởng bị đổ sập. Nhà của một số người dân bên cạnh bị lửa táp khiến hư hỏng công trình phụ, bờ tường và máy tôn cháy sém.

Hơn 15h, lực lượng cứu hỏa điều máy xúc đến hiện trường, đảo các lớp tàn tro bên dưới để dập những ngọn lửa đang âm ỉ.

Nhà xưởng đổ sập sau hỏa hoạn. Ảnh: Lê Thanh

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song hàng tấn nhựa tái chế chưa kịp giao cho đối tác đã bị cháy rụi, ước tính thiệt hại một tỷ đồng.

Công an tỉnh Nghệ An đang khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định nguyên nhân cháy do chập điện.

Đức Hùng