Cháy xưởng sản xuất mút xốp Hưng Yên

Nhà xưởng của công ty chuyên sản xuất mút xốp ở phường Thượng Hồng bốc cháy ngùn ngụt, cuộn khói đen kịt kéo dài cả trăm mét, chiều 26/3.

Khoảng 14h20, lửa bùng lên dữ dội kèm nhiều tiếng nổ tại nhà xưởng chuyên sản xuất mút xốp của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Dương Hưng Yên, thuộc tổ dân phố Lường, phường Thượng Hồng.

Xưởng rộng khoảng 400 m2, cao một tầng, lợp mái tôn. Bên trong chứa nguyên liệu sản xuất và thành phẩm.

Hiện trường vụ cháy chiều 26/3. Video: Anh Tuấn

Thời điểm cháy, hơn 10 công nhân đang làm việc trong xưởng đã nhanh chóng hô hoán và sơ tán ra khu vực an toàn.

Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động nhiều lực lượng, phương tiện, đến khoảng 15h30 thì dập tắt đám cháy.

Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song một phần nhà xưởng đổ sập. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, đồng thời điều tra nguyên nhân cháy.

Việt An