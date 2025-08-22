Cháy xưởng sản xuất bóng đèn ở TP HCM

Rạng sáng 22/8, lửa bùng lên dữ dội tại cụm xưởng gỗ, bóng đèn trang trí ở phường Bình Hưng Hòa, TP HCM, một phụ nữ được đưa ra ngoài chăm sóc y tế.

Khoảng 0h, đám cháy xuất phát từ khu xưởng liền kề trên đường Bình Long, cách công viên Đầm Sen 2 km. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen cuồn cuộn bốc cao.

Cháy Bình Hưng Hoà Đám cháy bùng lên dữ dội. Video: Đình Văn

Anh Duy Tuấn, người dân gần đó, cho biết các xưởng này hoạt động hơn chục năm nay. "Khi mới cháy, nhiều người hốt hoảng chạy ra, tìm cách dập nhưng không kịp", anh kể. Ban đêm các nhà xưởng này đóng cửa, chỉ có vài người trông coi.

Trong đó, xưởng đèn LED rộng khoảng 2.000 m2, chứa nhiều thiết bị điện tử.

Cảnh sát điều 15 xe cùng hơn 50 lính cứu hỏa đến hiện trường. Một phụ nữ được đưa ra ngoài chăm sóc y tế.

Đến 2h, lính cứu hỏa vẫn dùng búa phá tường để thoát khói, kéo vòi rồng phun nước dập lửa. Bên trong vẫn đỏ rực, sức nóng làm mái tôn uốn cong. Lo ngại cháy lan, nhiều hộ dân quanh khu vực kéo vòi nước, hứng vào can 20 lít rồi liên tục tạt lên tường nhà để làm mát, ngăn hỏa hoạn bén sang.