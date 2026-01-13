Xưởng lao động dạy nghề số 1, phân trại số 1 của Trại giam Quảng Ninh cháy lớn, cột khói bốc cao hàng chục mét, trưa 13/1.

Khoảng 11h30, cột khói đen kịt bốc lên từ trại giam Quảng Ninh (còn gọi là trại Hang Son) ở khu Tân Lập, phường Hoàng Quế, kèm theo nhiều tiếng nổ.

Xưởng lao động dạy nghề ở Trại giam Quảng Ninh bị cháy trưa 13/1. Ảnh: Xuân Hoa

Chính quyền phường Hoàng Quế cho biết Xưởng lao động dạy nghề số 1 của trại giam rộng khoảng 500 m2, quây tôn bị cháy. Công trình xây dựng từ năm 2010, hiện đã cũ. Do lửa bốc nhanh, mạnh nên đã lan sang Xưởng lao động dạy nghề số 2, rộng khoàng 300 m2.

Nhà chức trách đã huy động dân phòng phối hợp với cán bộ trại giam di chuyển tài sản, cùng với lính cứu hỏa dập lửa. Hai tiếng sau, hỏa hoạn được dập tắt, không có thiệt hại về người. Hai xưởng cùng nhiều máy móc bên trong bị cháy, thiệt hại khoảng 750 triệu đồng.

Nguyên nhân cháy đang được điều tra.

Cháy xưởng dạy nghề ở trại giam Quảng Ninh Xưởng dạy nghề bốc cháy trưa 13/1. Video: Người dân cung cấp

Lê Tân