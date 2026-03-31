Cháy xưởng bánh kẹo 700 m2 ở Hà Nội

Xưởng bánh kẹo rộng khoảng 700 m2 tại xã Hương Sơn bốc cháy dữ dội rạng sáng 31/3 khiến lực lượng chức năng huy động 12 xe cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ dập lửa.

Khoảng 5h, lửa bùng lên tại xưởng sản xuất bánh kẹo ở thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, khói đen bao trùm khu dân cư. Người dân và lực lượng chữa cháy tại chỗ đã dập lửa, đồng thời di dời tài sản, nhưng đám cháy lan nhanh do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy.

Hiện trường cháy xưởng sản xuất bánh kẹo. Ảnh: Xuân Anh

Khoảng 20 phút sau, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có mặt, huy động 12 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa. Khi tiếp cận hiện trường, lửa đã bao trùm toàn bộ xưởng, nhiều cấu kiện khung thép và mái tôn bị đổ sập.

Lực lượng chức năng tổ chức phun nước từ nhiều hướng để khống chế đám cháy, ngăn nguy cơ lan sang khu dân cư xung quanh. Đến khoảng 6h40, đám cháy cơ bản được khống chế.

Nhà xưởng rộng 700 m2 bị hư hại. Ảnh: Xuân Anh

Tại hiện trường, nhiều bánh kẹo thành phẩm, nguyên liệu và máy móc bị thiêu rụi. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó một ngày, tại Hà Nội, kho gỗ rộng 6.000 m2 ở phường Thịnh Liệt bị cháy lớn, khiến một người chết; lực lượng chức năng mất khoảng 7 giờ để dập tắt.

Việt An