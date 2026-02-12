Đồng NaiÔtô tải chở hàng bốc cháy dữ dội khi đang chạy trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Xuân Hòa, khiến giao thông ùn ứ kéo dài chiều 12/2.

Khoảng 16h, xe tải chạy trên cao tốc hướng Đồng Nai đi Lâm Đồng thì tài xế phát hiện khói bốc ra từ cabin. Người này lập tức cho xe tấp vào lề, cùng một số tài xế khác dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành.

Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc. Ảnh: Thái Hà

Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa bao trùm toàn bộ xe, cháy lan sang vạt cỏ khô ven cao tốc. Thời điểm xảy ra sự cố, lưu lượng xe qua khu vực lớn do nhiều người về quê nghỉ Tết khiến cao tốc bị ùn ứ kéo dài.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt dập lửa, điều tiết giao thông qua hiện trường. Vụ cháy không gây thương vong, nguyên nhân đang được làm rõ.

Cháy xe tải trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, giao thông ùn ứ Xe tải bốc cháy, lửa bén lan sang vạt cỏ bên đường. Video: Thái Hà

Gần đây, các vụ cháy ôtô xảy ra liên tiếp xảy ra. Rạng sáng nay, xe khách giường nằm chở 34 người cũng bốc cháy trên quốc lộ 1 khi qua địa bàn xã Hòa Xuân, tỉnh Lâm Đồng (Phú Yên cũ) thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.

Phước Tuấn