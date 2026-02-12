Cháy xe tải trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, giao thông ùn ứ

Khoảng 16h, xe tải chạy trên cao tốc hướng Đồng Nai đi Lâm Đồng thì tài xế phát hiện khói bốc ra từ cabin. Người này lập tức cho xe tấp vào lề, cùng một số tài xế khác dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành.
Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa bao trùm toàn bộ xe, cháy lan sang vạt cỏ khô ven cao tốc. Thời điểm xảy ra sự cố, lưu lượng xe qua khu vực lớn do nhiều người về quê nghỉ Tết khiến cao tốc bị ùn ứ kéo dài.
Lực lượng chức năng sau đó có mặt dập lửa, điều tiết giao thông qua hiện trường. Vụ cháy không gây thương vong, nguyên nhân đang được làm rõ.
Gần đây, các vụ cháy ôtô xảy ra liên tiếp xảy ra. Rạng sáng nay, xe khách giường nằm chở 34 người cũng bốc cháy trên quốc lộ 1 khi qua địa bàn xã Hòa Xuân, tỉnh Lâm Đồng (Phú Yên cũ) thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.
Phước Tuấn