Xe khách bốc cháy khi đang di chuyển ở bang Rajasthan, có thể do chập điện, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.

Khói bốc lên từ đuôi xe khách chở 57 người đang lưu thông từ thành phố Jaisalmer đến thành phố Jodhpur thuộc bang Rajasthan, miền tây Ấn Độ, vào chiều 14/10.

"Tài xế dừng xe bên lề đường, nhưng ngọn lửa đã bao trùm chiếc xe chỉ trong chốc lát", truyền thông Ấn Độ cho hay.

Cháy xe khách ở Ấn Độ, ít nhất 20 người chết Hiện trường vụ cháy xe khách ở bang Rajasthan, miền tây Ấn Độ chiều 14/10. Video: X/Praffulgarg

Rajesh Meena, sĩ quan cảnh sát địa phương, nói rằng 19 hành khách đã thiệt mạng trong xe và một người chết trên đường đến bệnh viện do thương tích quá nặng. 15 hành khách, trong đó có hai trẻ em, bị bỏng nặng, một số người bỏng tới 70% cơ thể.

Nguồn tin cảnh sát giấu tên cho biết đám cháy có thể bắt nguồn từ chập điện.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông "rất đau buồn trước mất mát về người và cầu nguyện cho nạn nhân bị thương sớm bình phục". Quỹ cứu trợ quốc gia sẽ hỗ trợ 200.000 rupee (khoảng 2.200 USD) cho gia đình người thiệt mạng và 50.000 rupee (560 USD) cho người bị thương.

Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới, thường xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường bộ. Theo số liệu mới nhất, hơn 480.000 vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trong năm 2023, khiến gần 173.000 người tử vong và gần 463.000 người bị thương.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)