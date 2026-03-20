Tôi chạy xe đêm thăm nhà người yêu, anh trì hoãn ra mắt vì sợ bố mẹ bạn gái giục cưới

Không biết có gia đình nào cũng lâm vào cảnh như nhà tôi. Tôi 28 tuổi, có người yêu xa. Hai đứa yêu nhau được hơn năm, bố mẹ tôi cứ giục chuyện cưới xin vì bảo con gái có thì. Bạn trai lại bảo đang năm tam tai, đợi cuối năm sau mới cưới. Chuyện chẳng có gì nếu chúng tôi không bất đồng quan điểm mạnh đến như này.

Bố mẹ tôi không thích anh cho lắm vì anh chưa một lần chào hỏi đúng nghĩa với gia đình tôi. Tuy không thể hiện gay gắt nhưng bố mẹ tôi bảo là đàn ông mà bắt con gái người ta chờ đợi, biết sau này anh có lấy tôi nữa hay không, đàn ông mà quá mê tín sau này sợ tôi khổ. Bố mẹ muốn anh về nhà chơi, tết thì anh bận vì có việc và bố mẹ anh ở nhà nên anh bảo ra tết sẽ về. Ra tết chúng tôi bàn bạc thống nhất và đã mua vé về cuối tháng này. Giờ anh bảo hoãn lại tới tháng 6 vì nghĩ cho gia đình tôi và tương lai của tôi. Anh sợ về lúc này bố mẹ tôi lại cuống lên hỏi bao giờ cưới, hỏi nhiều thứ mà anh chưa biết rõ là bao giờ. Anh bảo tháng 6 ít ra cũng có thể xác định rõ ràng nên về là thích hợp nhất.

Tôi nghe những lời đấy mà đau lòng, bởi lẽ bố mẹ rất thương yêu tôi, dù nói không thích anh nhưng cũng không hề ghét bỏ gì cả; chỉ hy vọng anh về để bố mẹ thấy anh là người đàng hoàng, có thể tin tưởng giao con gái cho họ. Vậy mà tôi có nói thế nào anh cũng một mực bảo là chưa thể về. Lúc đó tôi cũng rất bức xúc, cảm thấy người ta không muốn về nhà, cứ như mẹ tôi nói: "Nó mà yêu mày, tết nhất không sắp xếp về được thì ra tết cũng tìm được ngày mà về. Như này thì yêu đương cái nỗi gì, cũng có phải ít tuổi đâu, hơn mày cả 4-5 tuổi mà".

Tôi buồn lắm mọi người à, dù thuyết phục như thế nào đi nữa cũng không thay đổi. Tôi thấy mệt mỏi quá rồi, bỏ mọi thứ theo anh, làm bố mẹ buồn bực vì yêu anh. Giờ thấy anh vừa xa, vừa không tha thiết gì với gia đình mình. Điều duy nhất tôi cảm nhận được đó là anh thương tôi, thế nhưng thương thôi chưa đủ. Tôi còn sống để vừa lòng bố mẹ hai bên nữa, sao anh không chịu hiểu? Tôi từng nghe lời anh, tự đi xe qua nhà anh rồi tự về trong đêm để bố mẹ anh vừa lòng, để bố mẹ anh không nghĩ tôi hành hạ anh, như anh từng thuyết phục tôi. Tôi vẫn vui vẻ làm điều đó trong khi mình là con gái, đường xa, xe cộ chật cứng, không hề quản ngại. Tôi không muốn ai buồn lòng khi anh yêu tôi.

Tôi không biết anh đang suy tính điều gì, hy vọng anh cũng đọc được dòng tâm sự này. Nếu tích cực, chúng ta có thể bàn bạc theo ý tôi nói vì tôi hiểu tâm lý bố mẹ đang muốn gì. Tôi chỉ muốn tốt cho cả hai. Còn tiêu cực thì tôi nghĩ nên dứt khoát vì yêu phải một người quá ích kỷ. Dù yêu anh đến chết đi sống lại nhưng anh không thể đối tốt với gia đình tôi thì tôi xin lỗi, bố mẹ tôi chỉ có một. Tôi suy nghĩ như thế có đúng không, mong được mọi người chia sẻ.

Duyên Hà