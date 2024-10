Cháy xe buýt trường học ở Thái Lan, 23 người thiệt mạng

Hỏa hoạn thiêu rụi chiếc xe chở 44 giáo viên và học sinh xuất phát từ tỉnh Uthai Thani, khiến 23 người thiệt mạng.

Chiếc xe chở giáo viên và học sinh xuất phát từ tỉnh Uthai Thani đã bị nổ lốp trên xa lộ ở vùng ngoại ô phía bắc thủ đô Bangkok vào khoảng 12h30 hôm nay. Xe đâm vào rào chắn và bốc cháy.

Nhân viên cứu hộ cho biết xe chạy bằng khí thiên nhiên nén và vụ tai nạn đã làm cháy bình chứa nhiên liệu, dẫn đến hỏa hoạn. Video từ hiện trường cho thấy ngọn lửa bao trùm chiếc xe bên dưới cầu vượt, với những đám khói đen dày đặc bốc lên.

Cháy xe buýt trường học ở Thái Lan, 25 người có thể đã chết Xe chở giáo viên và học sinh bốc cháy trên xa lộ ở ngoại ô Bangkok ngày 1/10. Video: Wion

Ngọn lửa sau đó được kiểm soát nhưng lực lượng cứu hộ phải chờ nhiệt độ giảm mới có thể tìm kiếm nạn nhân.

Thông tin ban đầu cho thấy có 38 học sinh và 6 giáo viên trên xe. Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul cho biết 21 người đã thoát được ra ngoài. Giới chức đã xác định danh tính 23 thi thể.

Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. "Là một người mẹ, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình những người gặp nạn", bà Paetongtarn đăng trên X.

Lực lượng cứu hỏa tại hiện trường vụ cháy xe buýt ở ngoại ô Bangkok ngày 1/10. Ảnh: AFP

Thái Lan là một trong những nước có hồ sơ an toàn giao thông kém nhất thế giới. Phương tiện không an toàn cùng việc lái xe ẩu khiến số người tử vong do tai nạn giao thông mỗi năm đều cao.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters, Bangkok Post)