Cháy xe bồn chở xăng lan sang nhà xưởng ở TP HCM

Xe bồn chở xăng đang chạy trên đường Dương Cát Lợi, gần Tổng kho Xăng Nhà Bè bất ngờ bốc cháy dữ dội kèm nhiều tiếng nổ, lửa lan sang nhà xưởng bên đường, trưa 28/1.

Khoảng 11h15, xe bồn loại 19 khối chạy từ kho A - Tổng kho xăng dầu Nhà Bè ra đường Dương Cát Lợi. Khi đến gần giao lộ Huỳnh Tấn Phát, xe bất ngờ bốc cháy tại khu vực cabin.

Phát hiện sự việc, tài xế mở cửa thoát ra ngoài, cùng người dân xung quanh hô hoán, dùng bình chữa cháy dập lửa ban đầu nhưng không thành.

Cháy xe bồn chở xăng lan sang nhà máy ở TP HCM Xe bồn chở xăng cháy ngùn ngụt, cột khói bốc cao hàng chục mét. Video: Người dân cung cấp

Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ xe bồn, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn phát ra liên tục. Gần khu vực xe cháy còn có một số xe bồn khác đang dừng, đậu.

Đám cháy sau đó lan sang một xưởng sản xuất cơm cháy nằm bên đường, cách hiện trường khoảng chục mét. "Ngọn lửa bùng lên chỉ sau vài phút, nhiều nguời lo nổ bồn nên phải tránh xa", bà Hoa, sống gần hiện trường nói.

Đến 12h30, lửa vẫn cháy dữ dội bên trong khu vực xưởng cơm cháy. Theo một nữ công nhân làm việc tại nhà xưởng, lúc xảy ra sự cố bên trong có hơn 30 người đang làm việc. Bên trong có chứa nhiều bồn dầu ăn, gạo, khay xốp, túi nilon, giấy để đóng gói thành phẩm.

Hiện trường cháy xe bồn lan sang xưởng sản xuất cơm cháy ở Nhà Bè. Ảnh: Đình Văn

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP HCM điều 8 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hỏa triển khai vòi rồng dập lửa trong nhà máy, đồng thời khống chế, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.

Vị trí xảy ra vụ cháy. Đồ họa: Hoàng Khánh

Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè gồm 3 kho A, B, C là đầu mối tiếp nhận, bảo quản và phân phối xăng dầu cho TP HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ, Tây Nam bộ. Nơi đây có sức chứa 730.000 m3 xăng, dầu và 69 bồn chứa; năng lực xuất hơn 800 xe mỗi ngày, đêm.

