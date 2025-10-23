Chạy xe 8 km 'trả vợ' cho khách

Sơn LaAnh Lò Đức Toàn, nhân viên cây xăng số 27, xã Chiềng Hặc đã chạy xe máy 8 km để đưa người phụ nữ bị bỏ quên sau khi đổ xăng, đoàn tụ với chồng.

Khoảng 10h sáng 22/10, một cặp vợ chồng chở theo con nhỏ vào đổ xăng tại cửa hàng của anh Toàn. Sau khi mua hàng, người vợ bế con lên xe rồi đứng chờ nhận tiền trả lại. Người chồng tưởng vợ đã lên xe nên nổ máy phóng đi.

Chị vợ gọi theo nhưng người chồng không nghe thấy, tiếp tục tăng ga. Chị gọi điện cho chồng nhưng cũng không thấy nghe máy. Chờ khoảng 5 phút, người phụ nữ nhờ anh Toàn chở đuổi theo vì lo con nhỏ ngồi sau có thể ngủ gật, ngã xuống đường.

Nhân viên cây xăng phóng xe 8 km 'trả' vợ cho khách Đoạn video ghi cảnh người đàn ông vào đổ nhiên liệu tại cửa hàng Petrolimex số 27 ở xã Chiềng Hặc và vô tình bỏ quên vợ, sáng 22/10. Nguồn: Đức Toàn

Sau khoảng 8 km, anh Toàn bắt kịp người chồng tại khu vực giáp ranh huyện Yên Châu và Mộc Châu cũ. Người đàn ông dừng xe, chỉ sực nhớ mình đã bỏ quên vợ khi thấy chị chạy tới gọi.

Người vợ định gửi tiền cảm ơn nhưng anh Toàn từ chối, nói rằng giúp đỡ khách hàng lúc khó khăn là việc nên làm. Hai vợ chồng và con nhỏ tiếp tục hành trình.

Câu chuyện kèm video trích xuất từ camera an ninh sau đó được anh Toàn chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người cảm kích với lòng tốt của nam nhân viên và bật cười với tình huống oái oăm của cặp vợ chồng.

Người vợ được anh Toàn lái xe đuổi theo kịp chồng và con gái tại khu vực giáp ranh Yên Châu và Mộc Châu, Sơn La, sáng 22/10. Ảnh: Đức Toàn

Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, trưởng cửa hàng, cho biết trạm xăng từng gặp vài trường hợp khách bị xe khách bỏ quên, nhưng thường được quay lại đón ngay. "Đây là lần đầu tiên nhân viên phải lái xe máy chở khách đuổi theo quãng đường xa như vậy", chị Hạnh nói.

Quỳnh Nguyễn