Cháy văn phòng công ty thực phẩm ở Nha Trang

Khánh HòaVăn phòng một công ty thực phẩm tại phường Bắc Nha Trang bốc cháy, thiêu rụi nhiều tài liệu và thiết bị, trưa 1/2.

Khoảng 11h, hỏa hoạn xảy ra tại văn phòng rộng khoảng 70 m2 nằm trong khu dân cư trên đường Củ Chi. Do cuối tuần nên không có nhân viên làm việc. Bên trong chủ yếu là thiết bị văn phòng, máy tính và tài liệu dễ bắt lửa khiến đám cháy lan nhanh, khói bốc cao kèm theo tiếng nổ.

Văn phòng công ty thực phẩm ở Nha Trang bị cháy Hiện trường vụ cháy văn phòng ở phường Bắc Nha Trang. Video: Hoàng Sao

Phát hiện cháy, người dân sống gần đó hô hoán, di dời một số tài sản trong nhà ra ngoài để tránh bị ảnh hưởng. Thời điểm này, một ôtô tải đang đậu trong khuôn viên công ty cũng được người dân hỗ trợ lái ra ngoài.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Khánh Hòa điều ba xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, dùng vòi rồng dập lửa.

Nhiều tài sản ở khu vực văn phòng bị thiêu rụi. Ảnh: Bùi Toàn

Khoảng 15 phút sau, đám cháy được khống chế. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng làm nhiều tài liệu, thiết bị bên trong bị cháy rụi, một số khu vực trần, cửa và tường ám đen.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Bùi Toàn