Lửa bất ngờ bùng lên ở phòng học lầu hai trường mầm non tại huyện Nhơn Trạch, giáo viên nhanh chóng sơ tán hơn 60 trẻ ra ngoài an toàn, chiều 5/11.

Khoảng 14h, đám cháy xuất phát từ căn phòng rộng khoảng 60 m2 (dùng làm nhà kho) ở tầng 2. Vật liệu bên trong dễ bén khiến lửa lan nhanh, khói đen nghi ngút. Giáo viên lập tức sơ tán các bé đang học ra sân, đồng thời báo lực lượng chức năng.

Cháy trường mầm non ở Đồng Nai Khói lửa bùng lên ở trường mầm non SLC Sầm Sơn. Video: Thái Hà

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều động hai xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế.

Một lãnh đạo nhà trường cho biết thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 60 trẻ ở trường, đều "được đưa ra ngoài an toàn, không ai bị thương".

Nguyên nhân và thiệt hại đang được làm rõ.

Trường mầm non tư thục SLC Sầm Sơn rộng chừng 500 m2 với quy mô khoảng 60 trẻ, nằm trong khu vực đông công nhân lao động tại các khu công nghiệp ở huyện Nhơn Trạch cũ.

Phước Tuấn