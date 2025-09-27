Cháy trung tâm dữ liệu Hàn Quốc, hơn 600 dịch vụ công bị sập

Đám cháy bùng phát tại trung tâm dữ liệu quốc gia Hàn Quốc ở thành phố Daejeon khiến một người bị thương và 647 dịch vụ công bị gián đoạn.

Giới chức Hàn Quốc cho biết sự việc xảy ra ở tầng 5 tòa nhà Cơ quan Nguồn lực Thông tin Quốc gia (NIRS) ở trung tâm Daejeon đêm 26/9, khi một khối pin Li-ion của bộ lưu điện phát nổ trong lúc các kỹ thuật viên di chuyển nó từ phòng máy tính xuống tầng hầm.

Đám cháy khiến một người bị thương nhẹ, đồng thời gây thiệt hại đáng kể tại hiện trường. Nỗ lực chữa cháy gặp khó khăn do lính cứu hỏa lo ngại nguy cơ làm hư hại thêm nhiều máy chủ khi ứng phó ngọn lửa. Đám cháy được kiểm soát vào sáng sớm, khoảng 10 tiếng sau khi bùng phát.

Lực lượng cứu hỏa triển khai bên ngoài tòa nhà NIRS ở thành phố Daejeon, Hàn Quốc, rạng sáng nay. Ảnh: Yonhap

Tính đến sáng nay, 647 dịch vụ công của Hàn Quốc chưa hoạt động trở lại, trong đó có cơ sở dữ liệu pháp lý chính phủ, hệ thống nhận diện điện thoại di động và bưu chính trực tuyến.

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok đã triệu tập cuộc họp khẩn trong đêm, yêu cầu nhanh chóng khôi phục các dịch vụ thiết yếu và bảo đảm cung cấp cho người dân đầy đủ thông tin về đợt gián đoạn.

Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Kim Min-jae cho biết chính phủ đã đình chỉ hoạt động của những dịch vụ này nhằm đề phòng, do lo ngại đám cháy làm hư hỏng hệ thống kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm tại trung tâm dữ liệu, có thể dẫn tới những sự cố quá nhiệt.

NIRS đóng vai trò là máy chủ đám mây cho phần lớn cơ sở dữ liệu và dịch vụ công trực tuyến của Hàn Quốc. Cơ quan này vận hành nhiều trung tâm dữ liệu trên khắp cả nước, nhưng cơ sở tại Daejeon được coi là đầu não của toàn hệ thống.

Điệp Anh (Theo Reuters, Yonhap)