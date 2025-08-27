Cháy trong khuôn viên trường học ở Đăk Lăk

Nhà kho rộng khoảng 50 m2 trong khuôn viên trường THCS Lương Văn Chánh, xã Phú Hòa 2 (Phú Yên cũ) bốc cháy dữ dội, khuya 26/8.

Ngọn lửa bùng phát từ phía sau dãy phòng học chính. Bảo vệ trường và người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành, gió lớn khiến đám cháy lan nhanh.

Cháy nhà kho tại khuôn viên trường học trong đêm Căn nhà kho trong khuôn viên trường THCS Lương Văn Chánh, xã Phú Hòa 2, bốc cháy trong đêm. Video: Cao Trung

Hai xe cứu hỏa cùng hàng chục cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đăk Lăk được điều đến, chia nhiều mũi phun nước khống chế, chống cháy lan sang các khu vực khác trong trường. Sau khoảng 10 phút, đám cháy được dập tắt.

Nhiều dụng cụ thể dục thể thao trong kho bị thiêu rụi, song không có thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện.

Bùi Toàn