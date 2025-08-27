Cháy trong khuôn viên trường học ở Đăk Lăk

Ngọn lửa bùng phát từ phía sau dãy phòng học chính. Bảo vệ trường và người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành, gió lớn khiến đám cháy lan nhanh.
Hai xe cứu hỏa cùng hàng chục cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đăk Lăk được điều đến, chia nhiều mũi phun nước khống chế, chống cháy lan sang các khu vực khác trong trường. Sau khoảng 10 phút, đám cháy được dập tắt.
Nhiều dụng cụ thể dục thể thao trong kho bị thiêu rụi, song không có thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện.
Bùi Toàn