Cháy trong hầm trung tâm thương mại Takashimaya

TP HCMLửa bùng phát từ ôtô BMW ở hầm trung tâm thương mại Takashimaya tại toà nhà Saigon Centre cao 42 tầng, cách chợ Bến Thành hơn 200 m, chiều 7/10.

Khoảng 16h10, khói lửa bốc lên từ gầm ôtô 4 chỗ ở hầm B4, cách vị trí thang máy tòa nhà khoảng 10 m. Phát hiện cháy, các nhân viên bảo vệ đã dùng bình chữa cháy tại chỗ và cát dập lửa.

Khói bao trùm hầm Takashimaya, nhân viên phá kính ôtô dập lửa khoảnh khắc ôtô cháy trong hầm. Video: Minh Hoàng - Minh Bằng

Một số người đã dùng xà beng đập vỡ kính chắn gió dập lửa cháy lan trong ôtô. Hệ thống chữa cháy tự động cũng phun nước khi khói bốc trong hầm. Sau vài phút hỏa hoạn được dập tắt, không thiệt hại về người.

Khu vực hầm được khoanh vùng, lau dọn. Hệ thống điện, thông gió và hoạt động của tòa nhà được khôi phục ngay sau đó.

Ôtô thời điểm bị cháy. Ảnh: Minh Bằng

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó giám đốc quản lý tòa nhà Saigon Centre, bảo vệ đã phát hiện đám cháy khi tuần tra và báo cho Phòng Cảnh sát PCCC TP HCM qua hệ thống liên thông.

Lực lượng tại chỗ huy động 15 người, dùng bình bột CO2, cát và kéo hai vòi nước dập lửa sau khoảng 7 phút. Hai ôtô đậu cạnh được di dời để tránh cháy lan.

Lực lượng Cảnh sát PCCC có mặt tại hiện trường xử lý sự cố. Ảnh: Đình Văn

Chủ xe cho biết chiếc BMW trị giá hơn 2 tỷ đồng vừa được bảo trì. Người này đang làm việc với đơn vị bảo hiểm để xác định nguyên nhân. Hệ thống camera và các bằng chứng liên quan đã được tòa nhà bàn giao để phục vụ điều tra.

"Lực lượng tại chỗ đã xử lý đúng quy trình, thông báo và chữa cháy kịp thời nên không gây thiệt hại cho tòa nhà", bà Thủy nói.

Đông người tập trung khu vực ngoài trung tâm thương mại Takashimaya, chiều 7/10. Ảnh: Minh Hoàng

Trung tâm thương mại Takashimaya nằm trong Saigon Centre cao 42 tầng, 6 tầng hầm, ở số 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn. Công trình quy tụ nhiều thương hiệu nổi tiếng, khu ẩm thực, mua sắm, giải trí, thu hút đông du khách.

Vị trí tòa nhà nơi xảy ra cháy. Đồ họa: Hoàng Thanh

