Cháy trên dãy nhà liền kề Hà Nội, lửa khói ngùn ngụt

Hà NộiPhần công trình phía trên mái của 5 căn nhà liền kề trên đường Lê Trọng Tấn bốc cháy dữ dội, chiều 28/12.

Khoảng 17h, lửa bắt đầu bốc lên từ phần mái một căn nhà liền kề thuộc khu C khu đô thị Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội.

Lửa sau đó lan ra toàn bộ phần mái của 4 căn khác nằm ngay bên cạnh.

Khi cháy mạnh, lửa bùng lên dữ dội, tạo thành cột khói đen cao hàng chục mét, khiến nhiều người sợ hãi.

Đám cháy trên mái nhà. Ảnh: Thanh Thảo

Theo nhân chứng, khi cháy, chỉ có một căn nhà có người bên trong và đều kịp chạy thoát ra ngoài. Các căn khác cũng là cơ sở kinh doanh nhưng đều đóng cửa nghỉ cuối tuần.

Khoảng 10 phút sau xảy cháy, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 15 có mặt với 4 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ.

Đám cháy được khống chế sau 30 phút. Tới 18h30, công tác cứu hỏa hoàn tất, cảnh sát sau đó vào trong để điều tra nguyên nhân.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Việt An

Đám cháy không gây thiệt hại về người, song phần mái của 5 căn nhà bị thiêu rụi. Phần mái bị cháy làm bằng khung sắt, kéo dài trên mái các căn nhà với diện tích hơn trăm m2.

Việt An