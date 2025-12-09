Tòa nhà văn phòng 7 tầng ở thủ đô Indonesia bốc cháy do pin phát nổ, khiến ít nhất 20 người chết.

Cảnh sát cho biết vụ hỏa hoạn bùng phát chiều nay tại tầng một của một tòa nhà văn phòng ở Jakarta. Tòa nhà là nơi đặt trụ sở Terra Drone Indonesia, đơn vị chuyên cung cấp drone cho các hoạt động khảo sát trên không cho lĩnh vực khai khoáng và nông nghiệp.

Đám cháy bắt nguồn từ một vụ nổ pin ở tầng một, sau đó lan lên các tầng trên, tạo ra đám khói mù mịt. Giới chức không nói rõ đây là pin của thiết bị nào và nguyên nhân nó phát nổ, nhưng phần lớn drone dân dụng và thương mại sử dụng pin lithium năng lượng cao.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy hàng chục lính cứu hỏa sơ tán những người bên trong, một số người mang theo túi đựng thi thể ra khỏi tòa nhà.

Cháy tòa nhà văn phòng ở Jakarta, 20 người chết Hiện trường vụ cháy tòa nhà văn phòng ở Jakarta, Indonesia ngày 9/12. Video: Kompas TV

"20 nạn nhân thiệt mạng đã được đưa ra ngoài, gồm 5 đàn ông và 15 phụ nữ", Susatyo Purnomo Condro, cảnh sát trưởng khu vực Trung Jakarta, cho hay. Theo ông, một nạn nhân tử vong là phụ nữ có thai.

Hầu hết nạn nhân dường như không bị bỏng và rất có thể đã tử vong do ngạt thở. Các thi thể được đưa đến bệnh viện cảnh sát để khám nghiệm pháp y.

Đám cháy đã được dập tắt, song lực lượng cứu hỏa đang rà soát hiện trường để tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt trong tòa nhà. "Chúng tôi vẫn thu thập dữ liệu, nhưng hiện tập trung vào việc xác định danh tính những nạn nhân đã được tìm thấy", ông Susatyo nói thêm.

Lính cứu hỏa đưa thi thể một nạn nhân khỏi tòa nhà bị hỏa hoạn. Ảnh: AFP

Các vụ hỏa hoạn chết người không phải hiếm xảy ra ở Indonesia. Năm 2023, ít nhất 12 người thiệt mạng và 39 người bị thương ở miền đông Indonesia sau vụ nổ tại nhà máy chế biến niken.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)