Cháy tiểu cảnh trang trí Tết ở Hà Tiên

An GiangKhu tiểu cảnh trang trí phục vụ Tết Nguyên đán đối diện công viên 9 Nàng Tiên, phường Hà Tiên, TP Hà Tiên cũ bất ngờ bốc cháy.

Khoảng 23h ngày 5/2, lửa bùng phát tại khuôn viên trang trí do Ban Quản lý Công trình đô thị thi công, kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hà Tiên cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, triển khai dập lửa.

Vụ cháy tại khuôn viên 9 Nàng Tiên. Ảnh: Phương Vũ

Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng linh vật ngựa và nhiều tiểu cảnh xung quanh, thiệt hại tài sản ước tính vài chục triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. Cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra, làm rõ.

Khu trang trí Tết đối diện công viên 9 Nàng Tiên hoàn thành khoảng hai tuần trước, gồm các tiểu cảnh hoa mai, hoa đào và hai linh vật ngựa.

