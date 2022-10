Cháy tiệm tạp hóa, ba người chết

Đồng ThápLửa bao trùm cửa hàng tạp hoá ở huyện Châu Thành khiến ba người đến từ TP HCM tử vong, thiệt hại ước tính 4 tỷ đồng, sáng 28/10.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Nguyễn Khánh

0h30, lửa bùng lên từ tiệm bách hóa Bảy Tiến ở ấp An Hưng, xã An Khánh, bên trong có 6 người, do bà Bùi Thị Yến Sương (33 tuổi, ngụ quận 7, TP HCM) làm chủ. Người dân xung quanh dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành.

Nhiều tài sản trong cửa hàng bị thiêu rụi. Ảnh: Báo Đồng Tháp

Tiệm tạp hóa chứa nhiều hàng hóa, vật dụng dễ cháy, ngọn lửa bùng phát dữ dội. Công an huyện Châu Thành huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp cảnh sát PCCC cùng hai xe chữa cháy dập lửa. Sau hai giờ, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vợ chồng chủ tiệm cùng con trai ngủ ở tầng trệt, gần cửa thoát hiểm, được lực lượng chức năng giải cứu. Ba người còn lại là Nguyễn Thanh Phương (anh chồng chủ tiệm), Ngô Văn Lam và Hoàng Tuấn Anh, đều đến từ TP HCM, ngủ trên gác, tử vong tại chỗ. Theo người dân, trước đó khách và chủ nhà dự đám giỗ gần tiệm.

Vị trí xảy ra hỏa hoạn. Đồ họa: Khánh Hoàng

Ngọc Tài