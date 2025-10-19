Cháy tiệm spa, một người chết

Gia LaiCơ sở làm đẹp ở phường An Khê bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến một người chết, 3 nạn nhân bị thương, sáng 19/10.

Khoảng 4h30, người dân phát hiện căn nhà, cũng là cơ sở làm đẹp trên đường Đỗ Trạc, phường An Khê), cháy dữ dội nên tìm cách dập lửa. Tuy nhiên hoả hoạn bốc cao, ngoài tầm kiểm soát, một số người điện báo cảnh sát PCCC.

Hiện trường đám cháy sáng sớm nay. Ảnh: Ngọc Oanh

Hàng chục chiến sĩ được huy động đến hiện trường dập lửa. Hơn một giờ sau, đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Vụ hỏa hoạn khiến chị Trần Thị Thảo Nhi (31 tuổi, chủ cơ sở) tử vong. Anh Nguyễn Bá Cường (33 tuổi), Nguyễn Anh Duy (24 tuổi) và cháu Nguyễn Bá Thanh (5 tuổi) bị thương.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, chị Nhi và anh Cường là vợ chồng, có con là cháu Thanh. Sau thời gian chung sống, hai người xảy ra mâu thuẫn nên chia tay. Chị Nhi có quan hệ tình cảm với anh Duy. Tối qua, anh Cường đến thăm con và ngủ lại tại nhà vợ cũ thì xảy ra hỏa hoạn.

Cơ quan chức năng nghi vấn đây là vụ phóng hỏa do ghen tuông, đang điều tra nguyên nhân.

Trần Hóa