Chạy thận từ tuổi 26

TP HCMĐi khám vì mệt mỏi, chị Thi điếng người khi bác sĩ thông báo suy thận giai đoạn cuối ở tuổi 26 và bước vào hành trình vừa chống chọi với những ca lọc máu, vừa buôn bán nuôi con suốt 12 năm qua.

Tại chương trình "Chúc mừng sinh nhật người bệnh Khoa Lọc máu tháng 3" do Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức ngày 18/3, chị Thi, 38 tuổi, xuất hiện với vẻ mệt mỏi. Làn da sạm đen cùng cánh tay phồng những nốt đâm kim là dấu vết của 12 năm ròng rã lọc máu. Đây là lần hiếm hoi chị tạm gác lại những lo toan mưu sinh để tham dự một buổi tiệc sinh nhật đặc biệt.

Nhớ lại cú sốc năm 26 tuổi, chị Thi kể, khi ấy đang ở độ tuổi sung sức, tất bật chăm lo cho hai con nhỏ 4 và 6 tuổi, chị bắt đầu thấy cơ thể thường xuyên mệt mỏi, ăn uống kém. Nghĩ đó chỉ là dấu hiệu suy nhược do làm việc quá sức, chị đi khám và rất sốc khi nhận chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối kèm huyết áp cao. Ngay lập tức, chị phải bước vào ca chạy thận cấp cứu để giữ mạng sống và trở thành "khách quen" của Khoa Lọc máu. Đều đặn mỗi tuần 3 lần, chị đến viện từ ca sớm nhất lúc 6h sáng.

"Chạy xong mệt lả người, nhưng nghỉ ngơi một chút là tôi lại ra chợ phụ chồng bán phụ kiện, kẹp tóc kiếm sống, nuôi con", chị Thi nói.

Cuộc chiến với bệnh tật bào mòn cả sức khỏe lẫn tài chính, nhưng chưa bao giờ dập tắt nghị lực của người mẹ. Trái ngọt sau hơn một thập kỷ kiên cường là hai con nay đã khôn lớn, học lớp 10 và 12, người chồng vẫn kề vai sát cánh. Thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ, cô con gái lớn ấp ủ ước mơ thi vào ngành điều dưỡng để tự tay chăm sóc những người bệnh như mẹ mình.

Chiếc vòng tay may mắn được các bạn sinh viên tự đan tặng theo tên các bệnh nhân chạy thận có ngày sinh nhật trong tháng 3. Ảnh: Minh Toàn

Ngồi cạnh chị Thi là cô Thoa, 53 tuổi, với "thâm niên" 15 năm chạy thận do biến chứng từ bệnh tăng huyết áp. Có những giai đoạn tưởng chừng gục ngã hoàn toàn, cơ thể suy kiệt sụt chỉ còn 32 kg, nhưng nghĩ đến con, người phụ nữ lại gượng dậy xin đi làm nhập liệu, buôn bán nhỏ lẻ để có tiền điều trị.

Với người bệnh suy thận, mỗi tuần 3 lần cắm kim truyền, gắn chặt đời mình vào cỗ máy chạy thận là vô vàn nỗi đau thể xác và áp lực kinh tế bủa vây. TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết với bệnh nhân lọc máu - một hành trình dài và đầy thử thách, thì sự sẻ chia, động viên bằng một chiếc bánh kem hay lời chúc bình an lại càng trở nên quan trọng để tiếp thêm nghị lực.

Các bệnh nhân chạy thận có ngày sinh trong tháng 3 được đội nón sinh nhật, cùng thổi bánh kem và ca vàng bài hát Chúc mừng sinh nhật, tại chương trình do Phòng Công tác Xã hội tổ chức ngày 18/3. Ảnh: Minh Toàn

Các bác sĩ cũng cảnh báo về tình trạng trẻ hóa của bệnh lý này, khi không ít người phát hiện bệnh từ độ tuổi 20, 30. Người trẻ thường mang tâm lý chủ quan, ỷ lại vào sức khỏe nên thường phớt lờ những dấu hiệu bất thường. Nhiều bệnh nhân khi đến viện khám thì chức năng thận đã mất gần hết, huyết áp tăng rất cao, buộc phải chỉ định lọc máu cấp cứu và gắn bó với máy chạy thận suốt phần đời còn lại.

Bác sĩ khuyến cáo nên khám sức khỏe định kỳ, giúp phát hiện và điều trị ở giai đoạn sớm, không để diễn tiến thành suy thận giai đoạn cuối. Người trẻ tuyệt đối không được chủ quan với các dấu hiệu như phù nề, mệt mỏi kéo dài, chán ăn, hoặc tiểu đêm. Phòng ngừa bệnh lý đái tháo đường và tăng huyết áp, nếu có bệnh phải kiểm soát tốt. Không tự ý sử dụng thuốc bừa bãi, thực phẩm, thuốc đông y không rõ nguồn gốc, không có chỉ định của bác sĩ.

Lê Phương

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi