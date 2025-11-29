Cháy thẩm mỹ viện 6 tầng ở TP HCM

Khói lửa bùng lên từ tòa nhà thẩm mỹ viện mặt tiền rộng gần 10 m trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3 cũ), nhiều nhân viên và khách bên trong tháo chạy, chiều 29/11.

Khoảng 16h30, lửa bùng lên từ khu vực để xe máy ở tầng hầm thẩm mỹ viện 6 tầng, mỗi tầng rộng hơn 100 m2, trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ.

Nhiều người kịp thoát ra ngoài thời điểm xảy ra hoả hoạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Bảo vệ cùng nhiều người dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không hiệu quả, liền hô hoán nhân viên và khách ở các tầng trên chạy xuống theo thang bộ. Ít phút sau, lửa lan mạnh, khói đen từ tầng hầm tràn ra ngoài.

Anh Hưng, sống gần hiện trường, cho biết vụ cháy kèm tiếng nổ lớn, nhiều người dập lửa không dám tiếp cận. Khói đen bốc mạnh khiến một số người thoát ra ngoài ho sặc sụa do hít phải khói.

Xe cứu hoả tới hiện trường dập lửa. Ảnh: Đình Văn

Khoảng 10 phút sau, hai xe chữa cháy cùng hơn 20 chiến sĩ có mặt. Lực lượng cứu hỏa chia hai hướng, kéo vòi rồng xuống tầng hầm dập lửa và dùng thang tiếp cận từ trên tìm người mắc kẹt. Đám cháy được khống chế sau hơn 15 phút.

Cảnh sát phong toả hiện trường cháy để điều tra nguyên nhân. Ảnh: Đình Văn

Đại diện thẩm mỹ viện nói lửa bốc ra từ khu để xe máy dưới tầng hầm. Sự cố không gây thương vong.

Đình Văn