Cháy tàu du lịch ở vịnh Hạ Long

Quảng NinhTàu du lịch chở 41 người bất ngờ bốc cháy khi đang hành trình trên vịnh Hạ Long chiều 27/2.

Vào khoảng 17h, tại khu vực gần Hang Cỏ trên Vịnh Hạ Long, tàu du lịch Signature QN-7269 xảy ra cháy, trên tàu có 30 khách và 11 thuyền viên, UBND tỉnh Quảng Ninh thông tin.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, thuyền trưởng và thuyền viên đã nhanh chóng đưa toàn bộ du khách rời tàu an toàn, phối hợp với các lực lượng hỗ trợ tại khu vực. Toàn bộ hành khách và thuyền viên đều an toàn, sức khỏe ổn định.

Hình ảnh tàu khi cháy, do người dân gần hiện trường ghi lại. Ảnh: Xuân Hoa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác xử lý, khắc phục.

Thông tin từ hiện trường, đám cháy đã được dập tắt, không có dầu loang ra môi trường xung quanh, tàu không chìm. Các lực lượng Công an đang bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra.

Trước đó, hôm 21/2, tàu du lịch mang số hiệu HP-5765 (SEA CORAL) thuộc Công ty TNHH Sealife Group do ông Nguyễn Văn Tưởng làm thuyền trưởng cũng bị cháy ở vùng biển gần bến phà Gia Luận (đặc khu Cát Bà, Hải Phòng). Khi đó, trên tàu đó có 32 người, gồm 17 thuyền viên và nhân viên tàu, 15 khách nước ngoài.

Đồn Biên phòng Cát Bà đã phối hợp với Trung tâm 114 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Hải Phòng và Quảng Ninh triển khai lực lượng cứu nạn, chữa cháy, giải cứu tất cả những người trên tàu vào bờ an toàn.

Lê Tân