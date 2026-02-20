An GiangTàu du lịch bất ngờ bốc cháy ở khu vực An Thới nhưng may mắn không xảy ra thiệt hại về người.

Đại diện UBND đặc khu Phú Quốc cho biết khoảng 1h45 ngày 19/2, tàu du lịch Phượng Vũ 79 ở khu vực An Thới, do ông Phạm Lâm Vũ, người địa phương sở hữu, bất ngờ bốc cháy. Video được người dân ghi lại cho thấy ngọn lửa bùng lên cao, sáng rực một góc bãi biển ở An Thới.

Khi bị cháy, tàu neo đậu ở khu vực Bãi Đất Đỏ cách bờ khoảng 500 m, trên tàu không có người. Trong quá trình cháy, tàu trôi dạt, lửa lan vào bè cá của một ngư dân địa phương, gây cháy bè cá.

Giới chức địa phương ước tính thiệt hại tài sản vụ cháy khoảng 1,9 tỷ đồng, trong đó tàu du lịch bị thiệt hại khoảng 1,6 tỷ đồng. Tàu bị cháy là loại tàu du lịch nhỏ, sức chứa khoảng 49 người, chủ yếu phục vụ khách đi tour đảo trong ngày hoặc tour câu cá, câu mực.

Tới tối ngày 19/2, chủ tàu cho biết vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây cháy tàu. Sau hoả hoạn, con tàu bị chìm dưới biển, chưa được trục vớt.

Cháy tàu du lịch ở Phú Quốc Tàu du lịch ở Phú Quốc bốc cháy trong đêm. Video: Dân An Giang

Hoài Anh