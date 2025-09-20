Cháy tầng 11 chung cư ở TP HCM, hàng trăm người sơ tán

Khói lửa bùng phát tại căn hộ tầng 11 block GM2 chung cư Golden Maison, phường Đức Nhuận, khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy tối 20/9.

*Tiếp tục cập nhật

Khoảng 18h45, lửa từ căn hộ lan khói đen dọc hành lang và bên ngoài tòa nhà cao 22 tầng. Chuông báo động vang lên, nhiều người bế con nhỏ, mang theo thú cưng chạy theo lối thang thoát hiểm.

Cháy tầng 11 chung cư TP HCM, hàng người sơ tán Khói đen toả ra mù mịt từ tầng 11 block GM2 của chung cư Golden Maison. Video: Đức Đồng

Chị Lan, cư dân tầng 10, kể lúc đang nấu ăn thì mất điện, chuông báo cháy reo inh ỏi. "Tôi vội bế con chạy theo đèn chỉ dẫn thoát hiểm, nhiều trẻ em sợ hãi khóc thét giữa dòng người hỗn loạn", chị nói.

Hàng trăm cư dân tháo chạy xuống tầng trệt. Ảnh: Đình Văn

Ba xe chữa cháy cùng hàng chục lính cứu hỏa có mặt khống chế đám cháy sau 10 phút, đồng thời rà soát các tầng để bảo đảm không còn người mắc kẹt. Ba xe cấp cứu cũng được huy động đến hiện trường hỗ trợ y tế.

Nhiều xe cấp cứu chờ dưới tầng trệt chung cư. Ảnh: Đình Văn

Chung cư Golden Maison gồm 3 block, mỗi tòa cao 22 tầng, cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 2 km.

Đình Văn