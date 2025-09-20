Cháy tầng 11 chung cư ở TP HCM, hàng trăm người sơ tán

*Tiếp tục cập nhật
Khoảng 18h45, lửa từ căn hộ lan khói đen dọc hành lang và bên ngoài tòa nhà cao 22 tầng. Chuông báo động vang lên, nhiều người bế con nhỏ, mang theo thú cưng chạy theo lối thang thoát hiểm.
Chị Lan, cư dân tầng 10, kể lúc đang nấu ăn thì mất điện, chuông báo cháy reo inh ỏi. "Tôi vội bế con chạy theo đèn chỉ dẫn thoát hiểm, nhiều trẻ em sợ hãi khóc thét giữa dòng người hỗn loạn", chị nói.
Ba xe chữa cháy cùng hàng chục lính cứu hỏa có mặt khống chế đám cháy sau 10 phút, đồng thời rà soát các tầng để bảo đảm không còn người mắc kẹt. Ba xe cấp cứu cũng được huy động đến hiện trường hỗ trợ y tế.
Chung cư Golden Maison gồm 3 block, mỗi tòa cao 22 tầng, cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 2 km.
Đình Văn