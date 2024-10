Cháy rừng ở Quảng Ninh và Hải Dương

Từ ngày 28/9 đến nay, Quảng Ninh và Hải Dương xảy ra 5 vụ cháy rừng, chính quyền phải huy động hàng nghìn người chữa cháy.

Chiều 5/10, rừng núi An Phụ, phường An Sinh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương xảy ra đám cháy lớn, có nguy cơ lan lên đền Cao (thờ An Sinh Vương Trần Liễu, thân phụ của Trần Hưng Đạo). Thị xã Kinh Môn đã huy động 1.000 người từ công an, quân sự, kiểm lâm, dân quân ở tất cả các xã, phường của thị xã để khống chế lửa.

Ông Nguyễn Văn Hinh, Chủ tịch xã An Sinh, cho biết một xe cứu hỏa đi lên đền Cao phun nước xuống. Đến 8h hôm nay, đám cháy được khống chế. "Diện tích cháy lớn, nhưng chưa thể thống kê, không có thiệt hại về người", ông Hinh nói.

Bộ đội tham gia chữa cháy rừng ở Kinh Môn, sáng 6/10. Ảnh: Đức Phồn

Tại Quảng Ninh, ngày 4/10, đồi từ khu 5 đến khu 7, phường Hồng Hà, TP Hạ Long xảy ra cháy. Người dân cố gắng dập lửa nhưng do thời tiết hanh khô, cây bị đổ gãy sau bão Yagi lớn, tạo thảm thực bì dày nên lửa bốc lên mạnh, có nguy cơ lan xuống khu dân cư.

Chính quyền đã huy động lực lượng ngăn cháy lan. Đến 23h cùng ngày, hỏa hoạn được dập tắt.

Trước đó từ ngày 28/9 đến 3/10, huyện Vân Đồn xảy ra ba đám cháy khiến 30 ha rừng bị thiêu rụi.

Đám cháy rừng tối 4/10 ở Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Thanh

Sau bão Yagi, 117.000 ha rừng của Quảng Ninh, 2.600 ha rừng ở Hải Dương bị gãy đổ rồi khô héo, tiềm ẩn nguy cơ cháy cao. Tỉnh Quảng Ninh phát động đợt cao điểm đến 31/10 thu dọn, vệ sinh rừng, tận thu lâm sản trên diện tích rừng bị thiệt hại do bão.

Ông Nghiêm Xuân Cường, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu các đơn vị cấp huyện lập kế hoạch chi tiết, khẩn trương thiết kế đường băng cản lửa để chống cháy lan, chủ động huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy. Huyện nào lực lượng mỏng, diện tích xử lý nhiều phải lập kế hoạch chi tiết, báo cáo để tỉnh chi viện.

Lê Tân