Cháy rừng hoành hành ở loạt bang miền tây nước Mỹ

37 đám cháy rừng bùng phát ở California, Arizona, Colorado cùng 6 bang khác, thiêu rụi hàng trăm nghìn hecta, khiến giới chức Mỹ phải dồn lực ứng phó.

Cơ quan Phòng cháy Chữa cháy Bang Colorado hôm nay thông báo đã huy động hơn 1.000 lính cứu hỏa tìm cách khống chế đám cháy Lee bùng phát do sét đánh hơn một tuần trước, ngăn nó tiếp tục lan rộng về phía tây.

Tuy nhiên, đám cháy đến nay mới chỉ được khống chế 6%, thiêu rụi hơn 48.500 hecta trên các hạt Garfield và Rio Blanco, trở thành đám cháy đơn lẻ lớn thứ 6 trong lịch sử bang.

Giới chức Colorado đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, ban hành lệnh sơ tán tại các khu dân cư vùng cao và kêu gọi Vệ binh Quốc gia hỗ trợ. Trung tâm Cải huấn Rifle ở bang này đã phải sơ tán 179 tù nhân tới cơ sở giam giữ Buena Vista cách đó 240 km để đề phòng nguy cơ từ đám cháy.

Giới chức y tế địa phương đã ban hành cảnh báo chất lượng không khí do khói từ đám cháy Lee và đám cháy Elk đang bùng phát ở phía đông, phá hủy 6.000 hecta.

Lính cứu hỏa đối phó với đám cháy Canyon ở California. Ảnh: AP

Tại vùng tây nam Mỹ, lực lượng cứu hỏa California đã khống chế được 62% đám cháy Canyon, thiêu rụi diện tích 2.000 hecta. Đám cháy Canyon đến nay đã phá hủy 7 công trình kể từ khi bùng phát ngày 7/8 gần biên giới hạt Los Angeles và hạt Ventura.

Trong khi đó, đám cháy Gifford bùng phát ngày 1/8 đã trở thành đám cháy rừng lớn nhất ở California từ đầu năm tới nay, thiêu rụi 46.600 hecta tại các hạt Santa Barbara và San Luis Obispo. Đến ngày 10/8, đám cháy đã được khống chế 32%.

Tại bang Arizona, đám cháy Dragon Bravo đã thiêu rụi khoảng 54.000 hecta. Tổng cộng 37 đám cháy rừng quy mô lớn đang hoành hành khắp 9 bang miền tây Mỹ. Giới chức cảnh báo sức nóng từ các đám cháy này có thể làm bùng phát những vụ cháy mới.

Vị trí 37 đám cháy lớn đang hoành hành khắp 9 bang miền tây Mỹ. Đồ họa: CBS News

Đức Trung (Theo Guardian, CBS News, Newsweek)