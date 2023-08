Cháy rừng gần nghĩa địa

Nghệ AnHơn 4 hecta rừng sản xuất gần nghĩa địa ở huyện Nam Đàn bị cháy rụi, lực lượng chức năng nghi do tàn hương bay vào.

Đám cháy rừng ở xóm 7, xã Nam Kim, huyện Nam Đàn bùng phát đêm 26/8, sau vài tiếng được khống chế, song đến sáng hôm sau đỏ lửa trở lại. Cánh rừng này rộng hơn 4 hecta, gồm cây bạch đàn, keo, được Nhà nước giao cho người dân khai thác.

Hơn 100 bộ đội, dân quân địa phương được huy động lập đường băng cản lửa. Do rừng địa hình dốc, hiểm trở, nhiều thực bì, cây bụi rậm rạp, gió phơn Tây Nam thổi mạnh khiến lửa bén nhanh, việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Gần trưa 27/8 hỏa hoạn được khống chế, hơn 4 hecta rừng bị thiêu rụi.

Tối cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch huyện Nam Đàn, cho biết khu rừng bị cháy cách nghĩa địa vài mét, gần đến rằm tháng 7 nên người dân vào thắp hương nhiều. Lực lượng chức năng nghi ngờ tàn hương ở đây bị gió thổi bay vào rừng gây cháy.

"Huyện đang chỉ đạo công an vào cuộc xác định nguyên nhân cụ thể, rà soát và làm việc với những người liên quan để đưa ra hướng xử lý", ông Sơn nói.

Hiện trường vụ cháy rừng tại xã Nam Kim, huyện Nam Đàn. Ảnh: Hải Đăng

Nửa tháng trước, hơn 400 người gồm kiểm lâm, công an, bộ đội và dân quân địa phương cũng mất 8 tiếng dập lửa trong vụ cháy 3 hecta rừng ở huyện Nam Đàn.

Nghệ An thời gian qua nắng nóng kéo dài, phổ biến 35-38 độ C, nhiều nơi hơn 40 độ C, gió phơn Tây Nam thổi mạnh, độ ẩm trong không khí thấp.

