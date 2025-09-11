Cháy rừng đe dọa cổ thụ 3.000 tuổi ở California

Đám cháy Garnet ở hạt Fresno đang lan qua rừng cổ thụ cự sam nổi tiếng của California, làm cháy một số cây hàng nghìn tuổi.

Đám cháy Garnet bùng phát từ cuối tháng 8 do sét đánh ở hạt Fresno đang lan đến phía đông nam của vạt rừng McKinley Grove, sau khi tàn phá rừng quốc gia Sierra. Tính đến ngày 10/9, đám cháy Garnet mới được kiểm soát 15%.

McKinley là vạt rừng rộng khoảng 40 ha nổi tiếng của California với hàng trăm cây cổ thụ cự sam, một số cây đã 3.000 năm tuổi. Cự sam là loài cây thân đơn lớn nhất Trái Đất, với chiều cao hơn 90 m và là một trong những sinh vật sống lâu nhất.

Lính cứu hỏa bảo vệ một cây cự sam cổ thụ ở California, ngày 8/9. Ảnh: AP

Giới chức hạt Fresno cho biết một số cây đã bắt lửa. Đội cứu hỏa đã phải đặt các đường ống phun nước để tăng ẩm cho mặt đất, bọc giấy bạc quanh thân cây, loại bỏ các vật liệu dễ cháy quanh cây.

Cơ quan Lâm nghiệp Mỹ chưa ghi nhận cây nào chết cháy, dù tàn lửa còn bám trên một số tán cây. Một đội lính cứu hỏa nhảy dù đã đến khu vực ngày 10/9 để leo lên các cây nhằm dập tắt những tàn lửa âm ỉ còn lại.

Giới chức cho biết ngọn lửa trên thực tế có thể hữu ích, khi giúp mở nón cự sam và giải phóng hạt giống.

Lửa là một phần của quá trình phát triển, tiến hóa của rừng, nhưng quy mô các vụ cháy lớn gần đây thậm chí đã áp đảo những cây cổ thụ khổng lồ này. Quần thể cự sam của Mỹ đã giảm 13-19% do cháy rừng từ năm 2020.

Đức Trung (Theo AP, Washington Post)