Hà NộiQuán lẩu trong chợ ẩm thực Ngọc Lâm bất ngờ bốc cháy trưa 20/11, khói lửa bùng cao, nhiều tiếng nổ vang lên nghi do bình gas bên trong.

Khoảng 12h, lửa bùng lên trong quán lẩu gạch tôm sông thuộc phường Bồ Đề. Thời điểm này quán đang sửa chữa, không có khách; những người làm việc bên trong kịp chạy ra ngoài.

Cháy quán lẩu dưới chân cầu Long Biên Quán lẩu bốc cháy. Video: Anh Minh

Nhân chứng cho biết lửa bén từ lúc thợ hàn xì, cháy lan vào lớp xốp, tạo khói dày và mùi khét. Trong quá trình cháy xuất hiện nhiều tiếng nổ nghi do bình gas mini và bình gas lớn, buộc người dân xung quanh phải lùi xa hiện trường.

Trước khi lực lượng chức năng tới, nhiều người dùng bình cứu hỏa và nước để dập lửa. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy sau đó điều ít nhất 4 xe chữa cháy và một xe chở nước tới ứng cứu. Đến khoảng 13h, đám cháy được khống chế.

Quán rộng hơn 100 m2, vừa được sang nhượng, gồm sân và nhiều phòng khép kín. Nhiều đồ đạc và phần mái che bị thiêu rụi sau vụ cháy.

Khói bốc lên từ đám cháy tại quán lẩu. Ảnh: Anh Minh

Việt An