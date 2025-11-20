Cháy quán lẩu dưới chân cầu Long Biên

Khoảng 12h, lửa bùng lên trong quán lẩu gạch tôm sông thuộc phường Bồ Đề. Thời điểm này quán đang sửa chữa, không có khách; những người làm việc bên trong kịp chạy ra ngoài.
Nhân chứng cho biết lửa bén từ lúc thợ hàn xì, cháy lan vào lớp xốp, tạo khói dày và mùi khét. Trong quá trình cháy xuất hiện nhiều tiếng nổ nghi do bình gas mini và bình gas lớn, buộc người dân xung quanh phải lùi xa hiện trường.
Trước khi lực lượng chức năng tới, nhiều người dùng bình cứu hỏa và nước để dập lửa. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy sau đó điều ít nhất 4 xe chữa cháy và một xe chở nước tới ứng cứu. Đến khoảng 13h, đám cháy được khống chế.
Quán rộng hơn 100 m2, vừa được sang nhượng, gồm sân và nhiều phòng khép kín. Nhiều đồ đạc và phần mái che bị thiêu rụi sau vụ cháy.
Việt An