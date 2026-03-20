Cháy quán cafe ở Hà Nội

Quán cafe rộng hàng trăm mét vuông trên phố Định Công Hạ, phường Hoàng Mai, bốc cháy ngùn ngụt tối 19/3, ba người kịp thời chạy thoát.

Khoảng 20h40, lửa bùng lên tại quán cafe ở số 1 ngõ 60 phố Định Công Hạ. Ngôi nhà một tầng, được dựng bằng khung sắt, vách tôn, mái lợp tôn. Do bên trong chứa bàn ghế và nhiều vật liệu dễ cháy, lửa lan nhanh khắp quán. Nhiều người sử dụng bình cứu hỏa mini dập, nhưng không thành.

Thời điểm cháy, trong quán có ba người, tất cả đều chạy thoát ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy tối 19/3. Video: Hải Yến

Trung tâm Thông tin chỉ huy, Công an TP Hà Nội đã điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 - phân đội Linh Đàm và Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 xuống hiện trường. Sau khoảng 15 phút, đến hơn 21h cùng ngày, hỏa hoạn được dập tắt.

Thông tin sơ bộ, diện tích đám cháy khoảng 20 m2, không xảy ra thiệt hại về người, song một số xe máy bị thiêu rụi, khu vực bị mất điện.

Hiện trường vụ cháy tối 19/3. Ảnh: Hiếu Đình

Khoảng 21h cùng ngày, một vụ cháy khác xảy ra tại điểm tập kết rác trên phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa. Cảnh sát điều hai xe chữa cháy tới, nhanh chóng dập tắt lửa.

Việt An