Quán cafe ca nhạc “hát cho nhau nghe” trên phố Định Công Hạ, phường Định Công, bốc cháy ngùn ngụt, tối 19/3.

Khoảng 20h40, lửa bùng lên tại quán cafe ca nhạc ở đầu ngõ 60 phố Định Công Hạ. Do bên trong có nhiều vật liệu dễ cháy, lửa nhanh chóng lan ra khắp quán.

Thấy cháy, nhiều người sử dụng bình cứu hỏa cầm tay nhưng không dập được lửa.

Theo nhân chứng, thời điểm cháy, bên trong quán có ba người, song tất cả đều chạy thoát ra ngoài.

Cháy quán cafe 'hát cho nhau nghe' ở Hà Nội

Nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy, Công an TP Hà Nội đã điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 - phân đội Linh Đàm và Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 xuống hiện trường chữa cháy.

Sau khoảng 15 phút, đến khoảng hơn 21h cùng ngày, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 đã phối hợp cùng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 đã dập tắt đám cháy.

Thông tin sơ bộ, diện tích đám cháy khoảng 20 m2. Đám không xảy ra thiệt hại về người, song khiến khu vực bị mất điện. Tại hiện trường, một số xe máy bị thiêu rụi.

Khoảng 21h cùng ngày, một vụ cháy khác xảy ra tại điểm tập kết rác trên phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa. Cảnh sát cứu hỏa điều hai xe chữa cháy tới hiện trường và nhanh chóng được lực lượng tại chỗ kịp thời khống chế, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn.

