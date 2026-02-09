Cháy quán cafe ca nhạc, 15 người thoát nạn

Hà Nội15 người được lính cứu hỏa hướng dẫn thoát nạn xuống mặt đất và lên tầng thượng trong vụ cháy quán cafe ca nhạc tại xã Đông Anh, tối 8/2.

Khoảng 22h, lửa bốc lên từ tầng 3 ngôi nhà 5 tầng một tum kinh doanh cafe ca nhạc tại ngõ 185 Trung Thôn, xã Đông Anh, TP Hà Nội. Trong quán có khoảng 15 người. Thấy khói lửa bốc lên càng lúc càng mạnh, mọi người la hét cầu cứu.

5 phút sau khi nhận được tin cháy, Phân đội số 2 thuộc Đội Cảnh sát chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 20 đã tiếp cận. Sau đó 6 xe cứu hỏa và một xe thang cùng khoảng 45 chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu số 1, số 3 và số 20 được điều tới tiếp ứng.

Do cháy tại tầng 3, nhiều khói khí độc phát tán lên tầng cao và có người mắc kẹt nên chỉ huy chữa cháy đã bố trí một mũi sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tìm kiếm, cứu người. Mũi còn lại tổ chức chữa cháy.

Tầng 1 ngôi nhà quán cafe ca nhạc. Ảnh: PC07

Đến khoảng 22h25, lính cứu hỏa hướng dẫn thoát nạn cho 9 người xuống dưới đất an toàn và phân công cán bộ đưa 6 người lên sân thượng thoáng ở tầng mái.

Hỏa hoạn khiến nhiều vật dụng ở tầng 3 bị thiêu rụi, toàn bộ khu vực bị cắt điện tạm thời. Ngôi nhà cháy rộng khoảng 90 m2 mỗi tầng, hai trong số 5 tầng được sử dụng làm phòng hát, các tầng còn lại để ở. Phòng bị cháy rộng khoảng 20 m2.

Xe chữa cháy tiếp cận hiện trường. Ảnh: Việt An

Theo đánh giá của cảnh sát, việc kịp thời chữa cháy, cứu được 15 người thoát nạn là do lực lượng, phương tiện cơ sở 2 (phân đội của Đội Cảnh sát chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 20) được bố trí gần với điểm cháy, tận dụng được "thời gian vàng" trong chữa cháy, cứu người.

Việt An