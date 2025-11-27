Cháy quán bar ở Đồng Nai

Lửa bùng lên ở quán bar, karaoke rộng hơn 300 m2 ngừng hoạt động nằm kề cây xăng ở quốc lộ 1, khói bao trùm cả khu vực, nhiều người tìm cách thoát thân, tối 27/11.

Khoảng 17h30, khói lửa bốc lên tại quán Romance một trệt, 3 lầu ở xã Trảng Bom (cách Biên Hòa hơn 25 km). Công trình sử dụng nhiều vật liệu cách âm dễ cháy như xốp, mút nên chỉ sau hơn 10 phút, lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ quán. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, uy hiếp cây xăng và nhiều nhà dân xung quanh.

Cháy lớn quán bar ở Đồng Nai Cháy bùng phát dữ dội ở quán bar. Ảnh: Thái Hà

Anh Hùng, người dân sống gần hiện trường, cho biết khi phát hiện cháy, một số nhân viên cây xăng bên cạnh cùng người dân dùng phương tiện tại chỗ dập lửa. Tuy nhiên, quán đóng cửa và phía trước có hàng rào, việc tiếp cận khống chế đám cháy rất khó khăn. Lửa lan ra ngoài, thiêu rụi bảng hiệu kèm nhiều tiếng nổ, khiến người xung quanh không dám lại gần.

Lửa bao trùm phía ngoài quán bar. Ảnh: Thái Hà

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai điều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến dập lửa. Do đám cháy lớn, nằm ngay khu dân cư, cảnh sát phải chia làm nhiều mũi để tiếp cận, hạn chế cháy lan.

Đến 20h, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song thiêu rụi phần lớn cơ sở vật chất rộng chừng 300 m2. Nguyên nhân đang được điều tra.

Cảnh sát đang dập lửa ở khu vực sảnh karaoke, tối 27/11. Ảnh: Thái Hà

Romance là quán bar, karaoke được xây dựng hơn 10 năm trước. Quán từng nổi tiếng ở Đồng Nai, thu hút nhiều bạn trẻ khu vực Biên Hòa và Trảng Bom. Năm 2020, trong chuyên án truy quét các tụ điểm ma túy, công an tỉnh đã khởi tố và bắt giữ chủ quán với cáo buộc để khách sử dụng ma túy. Từ thời điểm đó, cơ sở ngừng hoạt động.

Phước Tuấn