Cháy quán ăn ở TP HCM, hai mẹ con tử vong

Đám cháy bùng lên tại quán cơm chay ở phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân cũ), hai mẹ con (48-10 tuổi) mắc kẹt tử vong, khuya 23/3.

Gần 22h, khói lửa bùng lên tại quán cơm chay rộng khoảng 100 m2 nằm trên đường Phạm Đăng Giảng, cách trạm thu phí Gò Mây khoảng 500 m. Lúc này, bên trong có hai mẹ con đang ngủ ở phía cuối nhà.

Phát hiện cháy, nhiều hộ gần đó dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành. Ít phút sau, hỏa hoạn bao trùm quán ăn.

Nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hỏa kéo vòi rồng dập lửa, chống cháy lan. Khi hỏa hoạn được khống chế, lực lượng chức năng tiến vào kiểm tra phòng ngủ phát hiện hai nạn nhân đã tử vong.

Đại diện UBND phường Bình Hưng Hòa cho biết, khi xảy ra sự cố trong nhà chỉ có hai người. Đơn vị đang lên phương án hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Đình Văn