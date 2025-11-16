Cháy ôtô đỗ trong chung cư ở TP HCM

Ôtô 5 chỗ đang đỗ trong chung cư ở phường An Khánh (TP Thủ Đức cũ) bất ngờ bốc cháy, lan sang xe 7 chỗ, trưa 16/11.

Gần 11h, ôtô đang đỗ trong nội khu chung cư Hoàng Anh River View đường Nguyễn Văn Hưởng (khu Thảo Điền) bốc cháy ở capo. Phát hiện khói lửa, nhiều cư dân hô hoán để ban quản lý mang bình chữa cháy mini dập lửa, song bất thành.

Thời điểm lửa bùng cháy có nhiều ôtô đậu gần. Ảnh: Mình Bằng

Ít phút sau, ngọn lửa bao trùm ôtô và cháy xém phần đuôi của xe 7 chỗ đậu phía trước. Chị Lan, cư dân toà nhà, cho biết ôtô bốc cháy rất nhanh từ đầu xe. Nhiều người cố gắng dập lửa nhưng lo ngại cháy gây nổ bình xăng nên không dám tới gần. Một số xe đậu sát đó được chủ lái ra ngoài.

Xe chữa cháy cùng gần chục chiến sĩ được điều đến hiện trường. Lính cứu hoả kéo vòi rồng dập lửa sau khoảng 5 phút. Hoả hoạn khiến ôtô trơ khung, các cửa kính chắn gió, cửa sổ bị vỡ. Ôtô 7 chỗ hư hỏng phần đuôi.

Ôtô 5 chỗ đậu trong chung cư bị cháy trơ khung. Ảnh: Đình Văn

Theo cảnh sát, xe bị cháy chạy taxi công nghệ, người chủ đỗ ở khuôn viên chung cư từ sáng để về nhà nghỉ ngơi. Nguyên nhân ban đầu có thể xe chập hệ thống điện.

Đình Văn