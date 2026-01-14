Cháy ở nhà nghỉ nghi do phóng hỏa, cảnh sát cứu 7 người

Hà NộiNhà nghỉ tại phường Hà Đông bốc cháy nghi do phóng hỏa, cảnh sát cứu được 7 người, rạng sáng 14/1.

Khoảng 1h50, lửa bắt đầu bốc lên tại phòng tầng 3 nhà nghỉ An Phú, số 87 ngõ 1 Vũ Trọng Khánh, phường Hà Đông. Nhà nghỉ cao 8 tầng, diện tích sàn 136 m2, bên trong có 7 người. Phát hiện cháy, tất cả chạy lên mái nhà chờ giải cứu.

Nhà nghỉ xảy ra cháy. Ảnh: Hồng Việt

Nhận tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội điều 6 xe chữa cháy, một xe thang cùng khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Lính cứu hỏa kịp thời ngăn chặn lửa lan lên các tầng.

Sau khoảng 20 phút, hỏa hoạn được dập tắt. Lực lượng chức năng cử người lên tầng mái, đưa người xuống dưới đất an toàn theo lối thang bộ.

Cảnh sát đưa người bị mắc kẹt ra ngoài. Ảnh: Hồng Việt

Theo thống kê ban đầu, diện tích cháy khoảng 10 m2, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Hiện Công an phường Hà Đông đã tạm giữ một người để làm rõ nghi vấn đốt phòng nghỉ.

Việt An