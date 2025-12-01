Cháy ở Nhà máy bia Hà Nội

Lửa bùng lên từ góc nhà điều hành hai tầng trong Nhà máy bia Hà Nội trên phố Hoàng Hoa Thám, sau đó lan sang cả dãy nhà, sáng 1/12.

Khoảng 6h, tầng 2 khu nhà điều hành nằm ở số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, xảy ra hỏa hoạn. 30 phút sau, toàn bộ tầng 2 bốc cháy ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ nhỏ. Tia lửa và nhiều tấm nhựa bắn sang nhà dân trong ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, gây cháy một số dây điện.

Khoảnh khắc lửa bùng lên ở nhà máy bia Hà Nội Tầng 2 nhà điều hành bốc cháy dữ dội. Video: Phương Nguyên

Khoảng 10 phút khi xảy ra cháy, lực lượng cứu hỏa có mặt cùng 5 xe chữa cháy. Phía trước khu nhà cháy là khoảng sân rộng, cảnh sát đứng dưới phụt nước lên trên dập lửa, sau đó dần tiếp cận tầng 2.

Tới 9h, lửa được khống chế, song khói từ đám cháy vẫn bốc lên. Vụ cháy không gây thương vong, thiệt hại tài sản đang được thống kê.

Khu nhà điều hành tầng 2 bốc cháy, mái tôn cong vênh. Ảnh: Phạm Chiểu

Hỏa hoạn vào giờ cao điểm nên giao thông qua khu vực và trên một số tuyến đường gần đó như Thụy Khuê, Nguyễn Đình Thi... ùn ứ cục bộ. Nguyên nhân cháy đang được điều tra.

Nhà máy bia Hà Nội được xây dựng vào năm 1890 bởi người Pháp, ban đầu mang tên Nhà máy bia Hommel. Đến năm 1957, chính quyền Hà Nội tiếp quản nhà máy và đổi tên thành Bia Hà Nội. Nhà máy rộng hơn 52.000 m2, nằm trong danh sách cần di dời khỏi nội đô Hà Nội.

Việt An