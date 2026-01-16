Cháy ở chung cư 5 tầng, hai người được giải cứu

Nghệ AnLửa bùng lên tại phòng ngủ căn hộ tầng 2, chung cư Tân Hợp ở phường Trường Vinh khiến nhiều người tháo chạy, hai nạn nhân được cứu ra ngoài, sáng 16/1.

Khoảng 10h30, khói kèm lửa bốc lên nghi ngút từ căn hộ 222, thuộc tầng 2, bắt đầu cháy lan sang khu vực xung quanh và lên tầng 3 của chung cư 5 tầng.

Thời điểm này gia chủ không ở nhà. Nghe tiếng chuông báo cháy, nhiều người dân ở các phòng lân cận hô hoán, gõ cửa gọi nhau chạy xuống sân.

"Phát hiện mùi khét, chúng tôi lập tức bấm chuông, hô hoán gọi mọi người thoát ra ngoài", một cư dân cho biết.

Hiện trường vụ cháy, sáng 16/1. Ảnh: Hùng Lê

Phòng Cảnh sát chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh tỉnh Nghệ An huy động 3 xe nước, một xe thang cùng 24 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phun vòi rồng dập lửa, hướng dẫn người dân sơ tán. Lực lượng chức năng đã cứu được 2 người bị nạn đưa ra ngoài an toàn.

Sau khoảng 15 phút, hỏa hoạn được khống chế, song nhiều vật dụng trong căn hộ bị thiêu rụi. Cảnh sát đang triển khai làm mát dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Nguyên nhân vụ việc đang điều tra.

Cảnh sát chữa cháy phun nước dập lửa. Ảnh: Hùng Lê

Chung cư Tân Hợp ở phường Trường Vinh xây 15 năm trước, gồm 5 tầng với hơn 50 căn hộ. Tại các phường trước đây thuộc TP Vinh hiện có hơn 100 tòa chung cư, trong đó có khoảng 7 tòa cũ xây từ lâu, nằm trong diện cải tạo và xây mới.

