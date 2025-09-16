Cháy nhà xưởng gần khu dân cư ở TP HCM

Bãi phế liệu khoảng 500 m2 trong nhà xưởng gần khu dân cư ở Thuận An (Bình Dương cũ) bốc cháy dữ dội, các hộ dân xung quanh phải sơ tán, trưa 16/9.

Khoảng 11h, lửa xuất phát từ một góc nhà xưởng chứa phế liệu, nhanh chóng lan ra toàn khu vực do bên trong chất đầy vật liệu dễ cháy và hóa chất. Nhiều tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp, cột khói đen bốc cao hàng trăm mét, bao trùm khu vực.

Lửa bao trùm bãi phế liệu khoảng 500 m2 trong khu nhà xưởng. Ảnh: Thái Hà

"Đang ở trong căn hộ bên cạnh thì tôi nghe một tiếng nổ rất lớn. Nhìn ra thấy khói đen đặc bốc cao nên vội vàng đóng cửa, chạy xuống tầng trệt", chị Lan, một cư dân gần hiện trường, kể.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Phước Tuấn

Do đám cháy nằm cạnh khu dân cư, sát một tòa chung cư và trường học, lực lượng chức năng đã hướng dẫn người dân sơ tán để đảm bảo an toàn. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều nhiều xe chuyên dụng, chia thành nhiều mũi khống chế lửa, đồng thời triển khai vòi rồng ngăn cháy lan sang công ty gỗ kế bên.

Cháy lớn bao trùm bãi phế liệu gần khu dân cư ở TP HCM Hỏa hoạn trong khu nhà xưởng gần khu dân cử ở Thuận An (Bình Dương cũ). Video: Phước Tuấn

Đến 12h30, các tuyến đường vào khu vực cháy vẫn bị phong tỏa để phục vụ công tác cứu hỏa. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người, nguyên nhân đang được điều tra.

Phước Tuấn