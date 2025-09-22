Cháy nhà trong ngõ ở Hà Nội, nghi do phóng hỏa

Tối 22/9, ngôi nhà hai tầng trong ngõ 175 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, bốc cháy dữ dội, nghi do phóng hỏa, khiến một người bị thương.

Khoảng 20h50, lửa bùng lên từ tầng một căn nhà hai tầng, một tum, nhanh chóng lan ra phía trước và bén vào hệ thống dây điện. Người dân xung quanh hô hoán, dùng bình cứu hỏa, vòi nước để dập nhưng không khống chế được. Trong lúc hỗ trợ, họ kéo được một người đàn ông bị bỏng ra ngoài và gọi xe cấp cứu.

Cháy nhà trong ngõ nghi phóng hỏa, một người bị bỏng Hiện trường vụ cháy. Video: Phạm Bằng

Chỉ khoảng 10 phút sau, lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt, điều động ít nhất bốn xe cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường. Đến 21h50, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ngoài người đàn ông bị thương, trong nhà còn ít nhất 5 người khác; tất cả đều thoát ra an toàn, trong đó hai người được cảnh sát cứu hộ đưa ra ngoài.

Lãnh đạo phường Tây Hồ cho biết kết quả xác minh ban đầu cho thấy vụ cháy do người con trai dùng xăng phóng hỏa sau mâu thuẫn với bố đẻ, khiến chính anh này bị bỏng.

Việt An