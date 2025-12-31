Cháy nhà trong khu phố cổ Hà Nội

Hà NộiNgôi nhà nhiều tầng kinh doanh vàng mã trên phố Hàng Mã bốc cháy, khói lửa bao trùm toàn bộ khu nhà, sáng 31/12.

Khoảng 9h10, lửa bắt đầu bốc lên từ tầng hai, căn nhà ba tầng một tum, rộng khoảng 20 m2, trên phố Hàng Mã, phường Hoàn Kiếm. Khói và lửa theo cầu thang bốc lên các tầng phía trên.

Chị Vân, nhà đối diện căn bị cháy, cho biết vào thời điểm xảy ra cháy, bên trong có một người phụ nữ. Thấy khói lửa, chị chui ra ngoài qua song cửa tầng 3, rơi xuống đường dẫn tới chấn thương, phải đưa đi cấp cứu.

Hai nhân viên khác của cửa hàng chạy thoát ra ngoài do đứng bán hàng ở tầng một.

Khói bốc lên từ tầng 2 ngôi nhà trên phố Hàng Mã sáng 31/12. Ảnh: Phạm Chiểu.

Nhà bị hỏa hoạn kinh doanh vàng mã, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Đội chữa cháy số 7 điều 4 xe và các chiến sĩ tới hiện trường. Tới 10h20, đám cháy được khống chế.

Ngôi nhà bị cháy có tầng 1 được dùng để kinh doanh vàng mã, tầng 2 và 3 để ở và bếp nấu ăn. Ban công căn nhà quây kín bằng rào sắt và cửa kính.

Khói mù mịt bao quanh căn nhà Ảnh: Huy Mạnh.

Hàng Mã nằm ở trung tâm khu phố cổ của Hà Nội, tập trung nhiều cửa hàng bán đồ vàng mã, đồ chơi và trang trí. Con phố luôn tấp nập và đặc biệt đông đúc vào các dịp giáp tết Trung Thu, Nguyên đán.

Tiếp tục cập nhật.

Phạm Chiểu