Cháy nhà trọ ở Hà Nội, 15 người nhập viện, 2 ca phải thở máy

Căn nhà trọ 3 tầng bốc cháy từ khu vực bếp khiến 15 người bị ảnh hưởng khói, khí độc phải vào Bệnh viện E kiểm tra, trong đó 2 trường hợp bỏng nặng phải thở máy.

Khoảng 5h40 ngày 7/1, căn nhà cho thuê trọ cao 3 tầng trong ngõ 82 phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô xuất hiện đám cháy. Ngọn lửa xuất phát từ khu vực bếp ở tầng 1. Thời điểm này, bên trong có 15 người sinh sống, chủ yếu là sinh viên và lao động thuê trọ.

Một sinh viên 23 tuổi quê Quảng Ninh, ở tầng 2 căn nhà, cho biết khi đang ngủ thì nghe tiếng hô hoán. "Em mở cửa chạy ra ngoài nhưng khói bốc lên từ tầng 1 rất nhiều nên chạy sang phòng có hành lang và được đưa xuống dưới bằng thang dây", người này nói.

Ngôi nhà cháy bị ám khói với thang dây các nạn nhân thoát xuống dưới. Ảnh: Việt An

Nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 11 và khu vực số 2, huy động 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, đám cháy đã được người dân sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ dập tắt.

Lực lượng cứu nạn sau đó mang theo thiết bị bảo hộ, bình thở tiếp cận các tầng phía trên để kiểm tra hiện trường, đồng thời phối hợp với chủ nhà rà soát số người sinh sống.

Trước nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe do khói và khí độc, chỉ huy chữa cháy yêu cầu tổ chức kiểm tra y tế cho toàn bộ 15 người trong nhà. Các nạn nhân được đưa tới Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E để thăm khám. Đại diện bệnh viện cho biết khi tiếp nhận thông tin đã kích hoạt báo động đỏ, phân loại bệnh nhân theo mức độ tổn thương và huy động nhân lực xử trí cấp cứu. Tất cả bệnh nhân đều được thở oxy hỗ trợ hô hấp.

Các nạn nhân được thăm khám tại Bệnh viện E, sáng 7/1. Ảnh: Bệnh viện E

Theo bác sĩ Đỗ Quốc Phong, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc, qua phân loại ban đầu có 6 bệnh nhân bị bỏng từ độ 1 đến độ 4, nguy cơ diễn biến nặng, nghi ngộ độc khí và tổn thương mắt, được chuyển theo dõi, điều trị tại khoa Hồi sức tích cực. Các trường hợp có nguy cơ tổn thương đường hô hấp đều được soi phế quản để làm sạch và đánh giá tổn thương. Trong đó, 2 bệnh nhân bỏng độ 3, 4 đã được đặt ống nội khí quản và thở máy. Những người còn lại có biểu hiện nhẹ và trung bình như rát họng, bỏng độ 1 ngoài da.

Ngôi nhà xảy ra cháy có diện tích khoảng 90 m2, tầng 1 bố trí bếp nấu ăn và là nơi để nhiều phương tiện như xe máy chạy xăng, xe máy điện, xe đạp điện. Sau vụ cháy, căn nhà bị ám khói đen, một số xe máy bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Việt An