Lửa bốc lên từ kho làm nến của Nhà tình thương Hương La, 21 nữ tu và trẻ em khuyết tật được di tản an toàn, sáng 10/2.

Khoảng 7h30, lửa xuất phát từ khu vực kho làm nến ở Nhà tình thương Hương La, xã Lương Tài. Chỉ trong ít phút lửa đã bùng lên dữ dội và lan sang khu nhà vật lý trị liệu.

Cháy nhà tình thương ở Bắc Ninh Cháy nhà tình thương Hương La, sáng 10/2. Video: Ánh Tuyết

Nhà tình thương đang nuôi dưỡng 42 trẻ khuyết tật do 15 nữ tu chăm sóc. Thời điểm xảy ra vụ cháy có 13 nữ tu và 8 trẻ, những người còn lại đã đi học hoặc về quê ăn Tết. Phát hiện cháy, các nữ tu và em nhỏ đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Bắc Ninh đã huy động phương tiện cùng nhiều lính cứu hỏa tới dập lửa. Hỏa hoạn nhanh chóng được khống chế, khoảng 80 m2 công trình kho làm nến bị thiêu rụi.

Gia Chính