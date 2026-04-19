Cháy nhà ở trung tâm Đà Lạt

Lửa bùng phát trong nhà hai tầng ở khu Ba Toa Đà Lạt, cách chợ trung tâm hơn một km, lan sang ba căn kế bên, thiêu rụi nhiều tài sản, người dân tìm cách thoát thân, trưa 19/4.

Khoảng 9h30, lửa bốc lên tại căn nhà rộng khoảng 50 m2, một trệt một lầu làm bằng gỗ, ở góc đường Tô Ngọc Vân – Nguyễn Thị Định, phường Cam Ly. Người dân phát hiện, dùng nước dập lửa nhưng không hiệu quả do trong nhà có nhiều vật dụng dễ cháy. Nhà xảy ra sự cố nằm trong khu dân cư đông đúc.

Cháy nhiều nhà trong khu đông dân cư ở Đà Lạt Căn nhà cháy nằm trong khu dân cư đông đúc. Video: Minh Bằng

Anh Huy, sống gần hiện trường, cho biết lửa xuất phát từ trần nhà tầng trệt. Thời tiết khô nóng khiến đám cháy lan nhanh, nhiều người hoảng sợ. Những người bên trong kịp thoát ra ngoài an toàn, hàng xóm hỗ trợ di chuyển tài sản, dọn lối đi.

Công an tỉnh Lâm Đồng điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai nhiều hướng phun nước, khống chế đám cháy sau hơn một giờ.

Thời điểm lửa bùng phát. Ảnh: Minh Bằng

Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi toàn bộ tài sản trong nhà. Sức nóng lớn làm mái và khung sắt biến dạng, cong vênh rồi đổ sụp xuống. Lửa cũng lan sang ba căn bên cạnh.

Sức nóng khiến mái nhà đổ sụp. Ảnh: Minh Bằng

Chính quyền xác định nguyên nhân ban đầu do chập điện.

Trường Hà - Khánh Hương