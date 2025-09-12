Cháy nhà ở TP HCM, cụ ông 84 tuổi tử vong

Khói lửa bốc lên từ căn nhà nằm trong khu dân cư phường Trung Mỹ Tây, quận 12 cũ, người đàn ông 84 tuổi mắc kẹt, tử vong, sáng 12/9.

Gần 4h, đám cháy phát ra từ căn nhà cấp bốn, rộng khoảng 40 m2, nằm ở khu dân cư đông đúc trên đường Lê Quang Đạo (quốc lộ 22 cũ). Lúc này bên trong nhà có hai vợ chồng (78 và 84 tuổi).

Người vợ chạy ra ngoài hô hoán hàng xóm để cứu chồng bị liệt kẹt bên trong. Do căn nhà chứa nhiều đồ đạc, xe máy chắn phía trước cửa, lửa bùng phát mạnh. Nhiều người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa, hạn chế cháy lan sang các căn bên cạnh.

Nhiều đồ đạc trong căn nhà bị thiêu rụi sau vụ cháy. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo người dân, hai vợ chồng quê ở Vĩnh Long, thuê căn nhà này để sinh sống nhiều năm qua. Lúc cháy cụ bà cố gắng kéo chồng bị liệt ra ngoài nhưng không kịp do lửa bùng lên rất nhanh.

Nhiều xe chữa cháy cùng hơn 20 chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hỏa kéo vòi rồng dập lửa, chống cháy lan. Khi tiến vào bên trong, họ phát hiện nạn nhân đã tử vong cách cửa chính khoảng 2,5 m. Lửa thiêu rụi nhiều tài sản trong nhà như xe máy, đồ đạc. Trần nhà bị sập, tường bong tróc.

Đình Văn