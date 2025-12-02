Cháy nhà ở TP HCM, bé gái 8 tuổi tử vong

Đám cháy bao trùm lầu một căn nhà ở xã Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ) khiến bé gái 8 tuổi tử vong, ba người bị bỏng nặng, sáng 2/12.

Lửa bùng lên tại lầu một căn nhà hai tầng rộng khoảng 60 m2 trong hẻm đường Liên ấp 2-6, xã Vĩnh Lộc lúc hơn 1h. Thời điểm này nhà có 4 người, trong đó có hai bé gái 8-10 tuổi. Khi cháy lan nhanh, ba người bị bỏng trèo qua lan can sang nhà hàng xóm, riêng bé gái 8 tuổi mắc kẹt.

Bức tường ở lầu một ám khói đen, ba người trong nhà bị bỏng đã trèo ra lan can để qua nhà hàng xóm để thoát thân. Ảnh: Minh Bằng

Người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Hơn 20 cảnh sát cùng nhiều xe chữa cháy có mặt, phun nước khống chế đám cháy sau chừng 20 phút. Khi vào kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bé gái 8 tuổi tử vong do ngạt khói. Nhiều đồ đạc bị thiêu rụi, tường lầu một ám đen.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc, bà Nguyễn Thị Thảo, cho biết bé gái 10 tuổi và hai người lớn bị bỏng nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 và Chợ Rẫy. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Đình Văn