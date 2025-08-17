Cháy nhà ở Khánh Hòa

Lửa bùng lên ở phòng ngủ trong căn nhà cấp 4 tại xã Ninh Sơn khiến người phụ nữ không qua khỏi, ngày 17/8

Khoảng 11h15p, lửa bùng lên tại phòng ngủ khoảng 20 m2 của căn nhà rộng 100 m2 của ông Bùi Chí Cang, 46 tuổi, ở đường Nguyễn Xí, khu phố 5, xã Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận cũ). Lúc này, trong nhà chỉ có vợ ông Cang ở phòng ngủ.

Căn nhà xảy ra vụ cháy. Ảnh: Hải Toàn

Thấy khói nghi ngút, nhiều người hàng xóm hô hoán dập lửa, đồng thời báo lực lượng cứu hỏa. Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 7, thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa, điều hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Khoảng 5 phút sau, ngọn lửa được khống chế. Hoả hoạn khiến người phụ nữ trong phòng ngủ tử vong, thiêu rụi nhiều vật dụng trong phòng.

Theo nhân chứng, nạn nhân mắc bệnh trầm cảm, bị hạn chế vận động. Trước đó, người giúp việc mới cho bà ăn xong rồi đi ra ngoài.

Bùi Toàn